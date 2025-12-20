Зеленський пояснив, за яких умов в Україні можливі вибори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про час і формат проведення виборів в Україні ухвалює виключно український народ і громадяни України, а не будь-хто ззовні.

За словами президента, голосувати на виборах можуть лише громадяни України, які перебувають на підконтрольній українській території, оскільки саме там можливо забезпечити чесні й прозорі вибори за участі іноземних спостерігачів, які фіксують їхню легітимність. Він також зазначив, що практика голосування за кордоном є нормальною і застосовується в Україні.

Зеленський наголосив, що в разі проведення виборів у майбутньому процес може бути ускладнений через велику кількість українців за кордоном. За його словами, Міністерство закордонних справ уже працює над цим питанням і має контакти з партнерами щодо можливої інфраструктури для голосування за межами України, щоб воно було зручним для громадян.

Президент також висловив упевненість, що за наявності безпекових умов значна кількість українців з-за кордону зможе приїхати до України для участі у виборах. Водночас він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України проведення виборів неможливе, оскільки зрозуміло, яким чином вони там відбуваються, як це робить Росія.

Глава держави підкреслив, що проведення виборів залежить від двох ключових чинників — безпеки та законодавства. За його словами, питання безпеки є визначальним, а кожен громадянин України, зокрема військовослужбовці, які захищають державу, має абсолютне право голосу.

Зеленський додав, що питання безпеки виборів обговорювалося з американськими партнерами. За його словами, забезпечення безпечного волевиявлення можливе за умови припинення вогню або завершення війни, або щонайменше припинення вогню на період проведення виборів.