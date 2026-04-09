Німеччина екстрадувала до України підозрюваного в шахрайстві, якого розшукували з 2021 року

Правоохоронці Німеччини екстрадували до України підозрюваного у шахрайському заволодінні 500 тис. доларів. Затримали чоловіка у 2024 році, а українським правоохоронцям передали майже через два роки.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
У міжнародному розшуку підозрюваний перебував із січня 2021 року. Тоді ж ухвалою Шевченківського районного суду Києва йому було заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, чоловік отримав гроші від знайомого нібито для закупівлі партії товарів із подальшим перепродажем і отриманням прибутку.
У червні 2024 року чоловіка затримали на території Німеччини, а у квітні цього року його передали українським правоохоронцям.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою.