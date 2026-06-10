Харків пережив нічний наліт дронів: десятки ударів по Холодногірському району, є постраждалі

На світанку російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Найбільше постраждав Холодногірський район, де зафіксували десятки влучань, пожежі та щонайменше п’ятьох постраждалих.

У ніч на 10 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. За даними міського голови Ігоря Терехова, перше влучання реактивного «шахеда» було зафіксоване у Холодногірському районі, де виникла пожежа.

Згодом мер повідомив про близько 20 ударів по Холодногірському району протягом кількох хвилин. Внаслідок атак спалахнули пожежі, а інформація про наслідки уточнювалася.

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Також удари були зафіксовані у Шевченківському та Київському районах міста. За уточненими даними Ситуаційного центру Харкова, влучання у Шевченківському районі сталося в лісосмузі та не призвело до руйнувань і постраждалих.

Станом на 05:30 Ситуаційний центр Харкова зафіксував 18 ворожих ударів, з яких 17 ударних БпЛА типу «шахед» атакували Холодногірський район, ще один удар припав на лісосмугу Шевченківського району.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на світанку ворог завдав по місту загалом 26 ударів БпЛА. Під масованою атакою перебував Холодногірський район, де внаслідок влучань виникли пожежі.

Спочатку повідомлялося про одну постраждалу жінку. Пізніше кількість постраждалих зростала. Серед них — жінки віком 68, 81, 35 та 42 роки, у яких медики діагностували гостру реакцію на стрес.

За останніми даними Ігоря Терехова, кількість постраждалих у Холодногірському районі зросла до п’яти. Профільні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.