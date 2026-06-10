Росія атакувала Запоріжжя: поранено жінку, пошкоджено чотири приватні будинки

У ніч на 10 червня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранення дістала 59-річна жінка, а в Шевченківському районі були пошкоджені приватні будинки.

Про вибухи в Запорізькій області вночі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю постраждала приватна оселя.

Будинок було пошкоджено, також сталося займання. Спочатку повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.

Реклама

Реклама

Однак пізніше Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки росіян поранення дістала 59-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Станом на ранок у Шевченківському районі Запоріжжя тривала ліквідація наслідків нічної атаки. За даними обласної влади, пошкоджень зазнали чотири приватні оселі.

Вибуховою хвилею у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Фахівці продовжують обстежувати територію та допомагати мешканцям.

Також уже розпочато роботи із закриття вибитих вікон листами OSB. Для постраждалих працюють міський кол-центр та гаряча лінія Запорізької ОДА.