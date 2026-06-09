        Події

        У Белфасті громадянин Судану намагався зарізати чоловіка: Стармер назвав напад варварським

        Галина Шподарева
        9 Червня 2026 20:03
        читать на русском →
        Поліція Північної Ірландії / Фото: Police Federation For Northern Ireland
        Поліція Північної Ірландії / Фото: Police Federation For Northern Ireland

        У столиці Північної Ірландії Белфасті поліція затримала 30-річного громадянина Судану за підозрою у замаху на вбивство. Зловмисник просто посеред вулиці напав на чоловіка із ножем та ледь не зарізав жертву. Постраждалий дістав тяжкі поранення. Після інциденту в соцмережах почали поширюватися заклики до протестів.

        Про це повідомляє Reuters.

        Напад стався пізно ввечері 8 червня в північній частині Белфаста. Потерпілий, чоловік віком близько 40 років, отримав серйозні травми очей, а також різані рани обличчя та спини. На місці події знайшли кухонний ніж.

        Реклама
        Реклама

        Очевидці намагалися зупинити нападника до прибуття правоохоронців. У поліції заявили, що їхні дії допомогли врятувати потерпілому життя.

        Відомо, що підозрюваний мешкав у Великій Британії після отримання дозволу на проживання у вересні 2023 року за результатами розгляду заяви про надання притулку. За словами правоохоронців, він не перебував у базах національної безпеки та раніше не потрапляв у поле зору поліції.

        Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав напад “варварським”. Водночас поліція наголосила, що наразі не розглядає інцидент як терористичний акт.

        Лідери основних політичних партій Північної Ірландії засудили напад і закликали населення зберігати спокій. Через анонсовані в соцмережах протести поліція пообіцяла посилити патрулювання по всьому регіону.

        Місце замаху ну вбивство / Фото: cbsnews

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov