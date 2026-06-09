У Белфасті громадянин Судану намагався зарізати чоловіка: Стармер назвав напад варварським

У столиці Північної Ірландії Белфасті поліція затримала 30-річного громадянина Судану за підозрою у замаху на вбивство. Зловмисник просто посеред вулиці напав на чоловіка із ножем та ледь не зарізав жертву. Постраждалий дістав тяжкі поранення. Після інциденту в соцмережах почали поширюватися заклики до протестів.

Про це повідомляє Reuters.

Напад стався пізно ввечері 8 червня в північній частині Белфаста. Потерпілий, чоловік віком близько 40 років, отримав серйозні травми очей, а також різані рани обличчя та спини. На місці події знайшли кухонний ніж.

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Очевидці намагалися зупинити нападника до прибуття правоохоронців. У поліції заявили, що їхні дії допомогли врятувати потерпілому життя.

Відомо, що підозрюваний мешкав у Великій Британії після отримання дозволу на проживання у вересні 2023 року за результатами розгляду заяви про надання притулку. За словами правоохоронців, він не перебував у базах національної безпеки та раніше не потрапляв у поле зору поліції.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав напад “варварським”. Водночас поліція наголосила, що наразі не розглядає інцидент як терористичний акт.

Лідери основних політичних партій Північної Ірландії засудили напад і закликали населення зберігати спокій. Через анонсовані в соцмережах протести поліція пообіцяла посилити патрулювання по всьому регіону.