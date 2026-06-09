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        ЗМІ розкрили ім’я російського генерала, якого підірвали в авто у Підмосков’ї

        Галина Шподарева
        9 Червня 2026 22:01
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        Дамір Давидов / Фото: Соцмережі
        Дамір Давидов / Фото: Соцмережі

        Жертвою вибуху автомобіля в підмосковній Балашисі 9 червня став генерал-лейтенант Дамір Давидов, який відповідав у Міноборони РФ за постачання ракетних і артилерійських боєприпасів. За даними ЗМІ, вибухівка була закладена під його автомобіль.

        Про це повідомляє The Insider.

        Вибух стався вранці сьогодні вранці у мікрорайоні Авіаторів. За попередніми даними, вибуховий пристрій був захований під днищем автомобіля BMW і спрацював невдовзі після того, як водій рушив із парковки.

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        За даними The Insider, Давидов проживав у Балашисі неподалік від місця вибуху та користувався автомобілем BMW X3.

        Після вибуху генерал ще був живий: свідкам вдалося витягти його з салону палаючого авто, однак він помер до прибуття медиків.

        Відомо, що Дамір Давидов із 2017 року обіймав посаду начальника управління постачання ракет і боєприпасів ГРАУ Міноборони Росії. До його обов’язків входило забезпечення російської армії боєприпасами.

        Це вже другий подібний випадок у мікрорайоні Авіаторів. У квітні 2025 року там загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.


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