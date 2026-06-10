Росія втратила ще 1190 військових: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За минулу добу російська армія втратила ще 1190 військових, 74 артилерійські системи та 2204 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,377 млн осіб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 червня 2026 року загальні бойові втрати російських військ орієнтовно склали 1 377 510 осіб, з яких 1190 — за минулу добу.

Також українські захисники знищили 12 004 танки (+3), 24 717 бойових броньованих машин (+7) та 43 713 артилерійських систем (+74).

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Втрати противника у реактивних системах залпового вогню становлять 1857 одиниць (+6), засобах ППО — 1414 (+3).

Крім того, Росія втратила 340 531 безпілотник оперативно-тактичного рівня, з них 2204 — за останню добу. Також знищено 1619 наземних робототехнічних комплексів (+5).

Загальні втрати ворога в автомобільній техніці та автоцистернах зросли до 105 172 одиниць (+376), у спеціальній техніці — до 4267 (+4).

Без змін залишилися показники втрат літаків — 436, гелікоптерів — 353, крилатих ракет — 4733, кораблів і катерів — 33, підводних човнів — 2.

Дані уточнюються.