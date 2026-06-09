Після ударів по суднах в Азовському морі Азербайджан повідомив про ще двох загиблих

Азербайджан повертає додому 19 своїх громадян, які були членами екіпажів суден, що постраждали внаслідок атак безпілотників в Азовському морі 5 червня. Також під час пошуково-рятувальних робіт було виявлено тіла двох громадян країни.

Про це йдеться в заяві МЗС Азербайджану.

5 червня у міністерстві заявили, що під атаку безпілотників в Азовському морі потрапили вантажні судна, на борту яких перебували 25 громадян країни. При цьому самі судна не були пов’язані з Азербайджаном.

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Унаслідок атаки загинули четверо людей, ще четверо зазнали поранень. Під час пошуково-рятувальних робіт також були виявлені тіла ще двох громадян країни.

Також у МЗС Азербайджану звернулися до своїх громадян із закликом не брати участі у збройних конфліктах на території інших держав та утримуватися від поїздок до зон бойових дій.

“В нинішніх міжнародних безпекових умовах подальше зростання напруженості та триваючі збройні конфлікти в різних регіонах, зокрема в Україні та на Близькому Сході, і надалі становлять серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці. На жаль, трапляються випадки, коли громадяни Азербайджану в таких регіонах гинуть або зазнають тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок збройних зіткнень та військових операцій”, — йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, 5 червня Сили безпілотних систем України повідомляли про ураження п’яти вантажних суден РФ, які, за їхніми даними, використовувалися для забезпечення російських окупаційних військ. Йшлося про удари по суднах в Азовському морі в районі тимчасово окупованого Бердянська, н.п. Ялти та Маріуполя.