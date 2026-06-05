        Суспільство

        П’ятеро громадян Азербайджану загинули внаслідок атаки дронів в Азовському морі — МЗС

        Галина Шподарева
        5 Червня 2026 14:30
        читать на русском →
        Судно Natra / Фото: vesselfinder
        Судно Natra / Фото: vesselfinder

        У ніч на 5 червня внаслідок атаки безпілотників на два іноземні вантажні судна в Азовському морі загинули п’ятеро громадян Азербайджану загинули, ще троє дістали поранення.

        Про це повідомив речник МЗС Азербайджану Айхана Гаджізаде.

        За даними відомства, у ніч на 5 червня атаки були здійснені по вантажних суднах Natra та Zirkon. На борту двох суден загалом перебували 25 громадян Азербайджану.

        Реклама
        Реклама

        У МЗС наголосили, що зазначені судна не належать Азербайджану.

        “Від російської сторони надійшла відповідна інформація про те, що внаслідок атаки загинули загалом п’ятеро наших громадян, ще троє дістали поранення”, — заявили в МЗС.

        Постраждалих госпіталізували до міської лікарні Єйська.

        У МЗС Азербайджану повідомили, що координують дії з державними органами, дипломатичними представництвами та компетентними органами інших держав. Кілька співробітників посольства Азербайджану в Росії вже вирушили на місце.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov