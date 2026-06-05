П’ятеро громадян Азербайджану загинули внаслідок атаки дронів в Азовському морі — МЗС

У ніч на 5 червня внаслідок атаки безпілотників на два іноземні вантажні судна в Азовському морі загинули п’ятеро громадян Азербайджану загинули, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив речник МЗС Азербайджану Айхана Гаджізаде.

За даними відомства, у ніч на 5 червня атаки були здійснені по вантажних суднах Natra та Zirkon. На борту двох суден загалом перебували 25 громадян Азербайджану.

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У МЗС наголосили, що зазначені судна не належать Азербайджану.

“Від російської сторони надійшла відповідна інформація про те, що внаслідок атаки загинули загалом п’ятеро наших громадян, ще троє дістали поранення”, — заявили в МЗС.

Постраждалих госпіталізували до міської лікарні Єйська.

У МЗС Азербайджану повідомили, що координують дії з державними органами, дипломатичними представництвами та компетентними органами інших держав. Кілька співробітників посольства Азербайджану в Росії вже вирушили на місце.