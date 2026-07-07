У Харкові ударний дрон влучів в АЗС у Шевченківському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Наслідки уточнюємо”, – додав він.

Пізніше Терехов повідомив, що на місці удару сталося загоряння колонки. Наразі – без постраждалих, пошкоджень у прилеглих будинках на дану хвилину не виявлено.

Реклама

Реклама

За уточненою інформацією, внаслідок удару постраждала 53-річна жінка. Це працівниця АЗС.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

На місці «прильоту» спалахнула пожежа на площі 2 м².

Екстрені служби ліквідовують наслідки удару.