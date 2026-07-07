        Події

        По Харкову вдарив ударний БПЛА (ОНОВЛЕНО)

        Віктор Алєксєєв
        7 Липня 2026 07:35
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        Наслідки влучання російського дрона по АЗС в Харкові. 2 травня 2026 / Фото: Суспільне Харків
        Наслідки влучання російського дрона по АЗС в Харкові. 2 травня 2026 / Фото: Суспільне Харків

        У Харкові ударний дрон влучів в АЗС у Шевченківському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

        “Наслідки уточнюємо”, – додав він.

        Пізніше Терехов повідомив, що на місці удару сталося загоряння колонки. Наразі – без постраждалих, пошкоджень у прилеглих будинках на дану хвилину не виявлено.

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        За уточненою інформацією, внаслідок удару постраждала 53-річна жінка. Це працівниця АЗС.

        Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

        Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

        На місці «прильоту» спалахнула пожежа на площі 2 м².

        Екстрені служби ліквідовують наслідки удару.


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