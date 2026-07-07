У Харкові ударний дрон влучів в АЗС у Шевченківському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
“Наслідки уточнюємо”, – додав він.
Пізніше Терехов повідомив, що на місці удару сталося загоряння колонки. Наразі – без постраждалих, пошкоджень у прилеглих будинках на дану хвилину не виявлено.
За уточненою інформацією, внаслідок удару постраждала 53-річна жінка. Це працівниця АЗС.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.
На місці «прильоту» спалахнула пожежа на площі 2 м².
Екстрені служби ліквідовують наслідки удару.