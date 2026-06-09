        Події

        Російські дрони атакували чотири райони Харкова, є постраждалі

        Галина Шподарева
        9 Червня 2026 19:17
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        Російський "шахед" / Фото: depositphotos
        Російський "шахед" / Фото: depositphotos

        Увечері 9 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання та падіння уламків у чотирьох районах, двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        У Київському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Гостру реакцію на стрес зазнали жінки віком 86 та 69 років. Медичну допомогу їм надали на місці.

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        У Слобідському районі внаслідок влучання на відкритій місцевості загорілася суха трава. Пожежу локалізували. Інформація про постраждалих не надходила.

        В Основ’янському районі інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.

        У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено легковий автомобіль. Без постраждалих.


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