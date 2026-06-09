Після серії вибухів у Дагестані спалахнув магістральний газопровід

9 червня у місті Кизилюрт у Дагестані сталися вибухи на об’єктах газової інфраструктури. Через пожежу на магістральному газопроводі було евакуйовано понад 100 місцевих жителів.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі чули щонайменше три потужні вибухи, які, за попередньою інформацією, сталися в районі АЗС “Метан”, на газорозподільній станції “Новий Сулак”, а також на магістральному газопроводі.

Реклама

Реклама

Понад 100 мешканців Кизилюрта були евакуйовані. Інформації про постраждалих наразі немає.

Пізніше агентство “РИА Дагестан” повідомило, що пожежа сталася на ділянці магістрального газопроводу між населеними пунктами Гельбах і Бавтугай.

Подачу газу було припинено. За даними місцевої влади, на місці догорали залишки газу в трубі, там працювали профільні служби та рятувальники.

Прокуратура Дагестану заявила, що контролює встановлення причин та обставин пожежі в Кизилюртовському районі.