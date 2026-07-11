        Події

        На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще троє постраждали

        Віктор Алєксєєв
        11 Липня 2026 08:50
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        У селищі Слатине Дергачівської громади загинули двоє людей / Фото: Харківська ОВА
        У селищі Слатине Дергачівської громади загинули двоє людей / Фото: Харківська ОВА

        Протягом минулої доби російських ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще троє постраждали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        У селищі Слатине Дергачівської громади загинули чоловіки віком 58 і 75 років. Поранення дістали 51-річний та 83-річний чоловіки.

        У селищі Мала Данилівка 66-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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        За даними Синєгубова, російські війська застосували по Харківщині один безпілотник типу “Герань-2”, три БпЛА типу “Молнія”, чотири FPV-дрони та ще 17 безпілотників, тип яких встановлюється.

        У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджено електромережі.

        У Куп’янському районі в селі Плоске пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства та автомобіль, а в селищі Шевченкове — приватні будинки та зерносховище.

        У Харківському районі в Слатиному пошкоджено два автомобілі. У Малій Данилівці пошкоджено шість приватних будинків і дві господарчі споруди, у селі Дубівка — приватний будинок та господарчу споруду.

        У Чугуївському районі в селі Тетлега пошкоджено приватний будинок і гараж.


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