На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще троє постраждали

Протягом минулої доби російських ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще троє постраждали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Слатине Дергачівської громади загинули чоловіки віком 58 і 75 років. Поранення дістали 51-річний та 83-річний чоловіки.

У селищі Мала Данилівка 66-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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За даними Синєгубова, російські війська застосували по Харківщині один безпілотник типу “Герань-2”, три БпЛА типу “Молнія”, чотири FPV-дрони та ще 17 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджено електромережі.

У Куп’янському районі в селі Плоске пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства та автомобіль, а в селищі Шевченкове — приватні будинки та зерносховище.

У Харківському районі в Слатиному пошкоджено два автомобілі. У Малій Данилівці пошкоджено шість приватних будинків і дві господарчі споруди, у селі Дубівка — приватний будинок та господарчу споруду.

У Чугуївському районі в селі Тетлега пошкоджено приватний будинок і гараж.