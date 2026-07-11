У Києві внаслідок російської атаки постраждали 11 людей, серед них дитина

У ніч на 11 липня російські війська знову атакували Київ. За даними столичної поліції, внаслідок обстрілу постраждали 11 людей, серед яких 11-річний хлопчик.

За попередніми даними моніторингових каналів, для атаки російські війська могли застосувати ракети типу «Іскандер-М» або зенітні керовані ракети системи С-300/С-400, які запускалися з території Брянської області.

Наслідки атаки зафіксували у Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах. У місті пошкоджено житлові будинки, припарковані автомобілі та будівлю аптеки.

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Росія обстріляла Київ: пошкоджено будинки, автомобілі та аптеку, є постраждалі / Фото: ДСНС, Нацполіція

У ДСНС повідомили про 10 постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.

У Солом’янському районі внаслідок влучання у триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено залізничний локомотив.

У Дарницькому районі після влучання у проїжджу частину загорілася електрощитова системи регулювання світлофорів. Пожежу ліквідували, у прилеглих житлових будинках вибито вікна.

У Дніпровському районі внаслідок влучання сталася пожежа у складському приміщенні.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Правоохоронці документують пошкодження майна та збирають докази воєнного злочину.

Поліція закликала громадян не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися уламків, а в разі їх виявлення телефонувати за номерами 101, 102 або 112.