У Києві внаслідок російської атаки постраждали 11 людей, серед них дитина

У ніч на 11 липня російські війська знову атакували Київ. За даними столичної поліції, внаслідок обстрілу постраждали 11 людей, серед яких 11-річний хлопчик.
За попередніми даними моніторингових каналів, для атаки російські війська могли застосувати ракети типу «Іскандер-М» або зенітні керовані ракети системи С-300/С-400, які запускалися з території Брянської області.
Наслідки атаки зафіксували у Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах. У місті пошкоджено житлові будинки, припарковані автомобілі та будівлю аптеки.
У ДСНС повідомили про 10 постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.
У Солом’янському районі внаслідок влучання у триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено залізничний локомотив.
У Дарницькому районі після влучання у проїжджу частину загорілася електрощитова системи регулювання світлофорів. Пожежу ліквідували, у прилеглих житлових будинках вибито вікна.
У Дніпровському районі внаслідок влучання сталася пожежа у складському приміщенні.
На місцях працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Правоохоронці документують пошкодження майна та збирають докази воєнного злочину.
Поліція закликала громадян не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися уламків, а в разі їх виявлення телефонувати за номерами 101, 102 або 112.