Сили оборони знешкодили 2 ракети та 111 ворожих БПЛА

У ніч на 11 липня (з 18:00 10 липня) противник атакував 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила”, – йдеться у повідомленні.

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Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.