Дощі відступають, але не всюди: де в Україні 10 червня гримітимуть грози

У середу, 10 червня, територія України перебуватиме поза впливом атмосферних фронтів. Уночі опадів не очікується, а вдень короткочасні дощі та грози прогнозують лише в окремих регіонах.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Удень опади не прогнозуються в північних та більшості центральних областей. На решті території пройдуть короткочасні дощі з грозами. В окремих районах можливі град та шквали швидкістю 15–20 м/с.

Реклама

Реклама

Через теплу вологу повітряну масу та слабкий вітер у більшості областей, крім західних, вночі та вранці місцями утворюватимуться тумани.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, вдень +23…+28 °C. На Закарпатті повітря прогріється до +31 °C.