        Суспільство

        Дощі відступають, але не всюди: де в Україні 10 червня гримітимуть грози

        Галина Шподарева
        9 Червня 2026 22:17
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        Грозове небо / Фото: mukachevo.net
        Грозове небо / Фото: mukachevo.net

        У середу, 10 червня, територія України перебуватиме поза впливом атмосферних фронтів. Уночі опадів не очікується, а вдень короткочасні дощі та грози прогнозують лише в окремих регіонах.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Удень опади не прогнозуються в північних та більшості центральних областей. На решті території пройдуть короткочасні дощі з грозами. В окремих районах можливі град та шквали швидкістю 15–20 м/с.

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        Через теплу вологу повітряну масу та слабкий вітер у більшості областей, крім західних, вночі та вранці місцями утворюватимуться тумани.

        Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, вдень +23…+28 °C. На Закарпатті повітря прогріється до +31 °C.

        Погодна мапа України на 10 червня / Фото: Укргідрометцентр

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