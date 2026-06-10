Російські дрони вдарили по багатоповерхівках в Одесі: постраждали жінка та двоє дітей

У ніч на 10 червня російські війська вкотре атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у два багатоповерхові житлові будинки постраждали троє людей, серед яких двоє дітей.

В Одесі після удару БпЛА вигоріла квартира у багатоповерхівці / Фото: Одеська ОВА

За даними Одеської міської військової адміністрації, ворожі безпілотники влучили у два житлові будинки в Приморському районі міста.

В одному з будинків повністю вигоріла квартира на п’ятому поверсі. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

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Постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

За іншою адресою на 11 поверсі було пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки також постраждали двоє дітей 2016 та 2017 років народження. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

Таким чином, внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Усім надано необхідну медичну та психологічну допомогу.

На місцях працюють представники міської влади, рятувальники, комунальні служби та районна адміністрація. Триває обстеження пошкоджень і фіксація наслідків атаки.

Комунальні служби проводять роботи із закриття віконних отворів та розчищення прилеглих територій. Для мешканців пошкоджених квартир організовано консультації щодо отримання компенсації за завдані збитки з міського бюджету та за державною програмою «єВідновлення».