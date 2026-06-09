РФ модифікувала “Калібри”: що знайшли у нових російських ракетах

Військові інженери та науковці Міністерства оборони України провели аналіз російських ракет “Калібр”, збитих навесні 2026 року. Дослідження виявило дві суттєві зміни в їхній конструкції.

Про це повідомили в Міноборони.

За даними відомства, у збитих російських ракетах Калібр вперше було виявлено касетну бойову частину, аналогічну тій, що застосовується в ракетах Х-101.

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У Міноборони зазначили, що таким чином російська сторона намагається підвищити ефективність ураження розосереджених цілей, зокрема авіаційної техніки на аеродромах, ангарів та відкритих позицій.

Другою виявленою особливістю стало те, що плати головки самонаведення знову на 80–90% складаються з іноземних компонентів. У відомстві нагадали, що у 2023–2024 роках Росія поступово переходила на власну елементну базу.

Фахівці припускають, що використання російської електроніки могло негативно вплинути на точність наведення, через що виробник повернувся до попередньої схеми.

“На основі зібраного матеріалу Міноборони встановило усіх виробників електроніки для «Калібрів», а також головних конструкторів та менеджерів, причетних до виробництва ракет. Ці дані передаються для подальшого опрацювання в рамках санкційної політики”, – йдеться в повідомленні.