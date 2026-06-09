Поблизу кордону з Румунією на Закарпатті знайшли загиблого чоловіка

Прикордонники Мукачівського загону виявили тіло чоловіка поблизу кордону з Румунією. Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості за кілька кілометрів від державного кордону.

Про це повідомили в ДПСУ.

8 червня під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону прикордонники відділу “Ділове” Мукачівського прикордонного загону знайшли тіло невідомого.

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Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометра від державного кордону.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті.

“Закликаємо громадян не наражати себе на небезпеку та утримуватися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах. Гірська місцевість, особливо за несприятливих погодних умов, може становити загрозу для життя та здоров’я”, – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У відомстві нагадали, що перетин державного кордону поза встановленими пунктами пропуску є порушенням законодавства, а спроби незаконно потрапити за кордон через гірську місцевість можуть мати трагічні наслідки.