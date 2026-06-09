        Політика

        “У мене була мета і я отримав результат”: Зеленський про відкритий лист Путіну

        Галина Шподарева
        9 Червня 2026 20:43
        читать на русском →
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав потрібний результат після надсилання відкритого листа російському лідеру Володимиру Путіну. Водночас глава держави не став розкривати подробиць.

        Про це Володимир Зеленський сказав 9 червня під час пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії в Таллінні, пише Радіо Свобода.

        “Відправив декілька листів в різні інституції, починаючи з ЄС, США, Конгресу та Президента і також до Путіна. У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоби змістити їх, хоча б трошки, із близького сходу до ситуації в Україні”, — сказав президент.

        Реклама
        Реклама

        Деталі Зеленський не розкрив, але зазначив, що Україна потребує значної кількості засобів захисту від російської балістики, й він досяг результату, на який розраховував.

        “Не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значної кількості антибалістичних спроможностей. І я отримав результат”, — заявив Зеленський.

        Говорячи про лист до Путіна, президент також наголосив, що досяг бажаного ефекту.

        “У мене була мета, коли я відправляв листа Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який мені був потрібен”, — сказав глава держави.

        Нагадаємо, 4 червня президент України оприлюднив відкритий лист до російського диктатора Путіна, у якому запропонував визначити “чітку дату зустрічі”. Він також зазначав, що до двостороннього переговорного формату можуть долучитися представники Європи та США.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov