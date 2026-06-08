Фішинг під виглядом “Дії”: шахраї намагалися виманити особисті дані українців

У “Дії” повідомили про виявлення фішингового сайту, який використовував схожий домен та пропонував завантажити підроблений застосунок. Ресурс уже заблоковано, однак користувачів закликають уважно перевіряти адреси сайтів і джерела завантаження програм.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook “Дії”.

Відвідувачам фішингового ресурсу пропонували встановити через браузер фальшивий застосунок “Дія”. Використання такого програмного забезпечення могло надати зловмисникам доступ до персональних даних користувачів.

Реклама

Реклама

Команда “Дії” повідомила, що підроблений сайт уже заблоковано. Офіційний застосунок доступний виключно через App Store та Google Play, а єдиним офіційним вебпорталом сервісу залишається diia.gov.ua.

“Не клікайте на сумнівні посилання і ніколи не завантажуйте файли з невідомих сайтів. Шахраї щодня вигадують нові гачки”, — попередила команда “Дії”.