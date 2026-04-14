Афера на десятки мільйонів у Бучі: ошукали ветеранів і переселенців

У Бучі викрили масштабну квартирну аферу, жертвами якої стали ветерани та внутрішньо переміщені особи. Люди вкладали заощадження у житло, однак замість квартир отримали обман.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, двом особам повідомлено про підозру за частиною п’ятою статті 190 Кримінального кодексу України.

Йдеться про керівників житлово-будівельних кооперативів, які пропонували інвестувати у нібито будівництво багатоповерхових будинків. Вони укладали договори, демонстрували документи та створювали видимість законності. Потерпілі вкладали сотні тисяч гривень, однак будівництво не завершувалося, об’єкти не вводилися в експлуатацію, а кошти привласнювалися.

Наразі встановлено 66 потерпілих, а загальна сума збитків перевищує 35,5 млн гривень.

Генпрокурор наголосив, що правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми, а також підкреслив необхідність повернення коштів постраждалим.