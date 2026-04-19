Теракт у Києві: прокуратура відкрила справу через дії поліцейських

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через дії поліцейських під час теракту в Києві 18 квітня. Йдеться про можливу службову недбалість із тяжкими наслідками.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, слідство має встановити законність дій поліції під час затримання терористів.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

У прокуратурі зазначили, що всі дії правоохоронців у момент загрози життю громадян отримають правову оцінку, зокрема епізоди із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань, а групу прокурорів очолює прокурор міста Києва.

Раніше у мережі поширили відео, на якому видно, як під час стрілянини поліцейські залишають місце події та відступають від нападника.

За інформацією з відео, патрульні також залишили цивільних без захисту, серед них була дитина.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час цього теракту та передати матеріали до Державного бюро розслідувань.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що розпочато службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських, а на час перевірки їх відсторонили від виконання обов’язків.

Кравченко наголосив, що розслідування має бути об’єктивним і неупередженим, а винні особи понесуть передбачене законом покарання.