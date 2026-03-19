СБУ викрила ще трьох інформаторів, які передавали дані про ЗСУ

Служба безпеки України викрила ще трьох інформаторів, які передавали російським військовим дані про дислокацію та діяльність Сил оборони у різних регіонах України. Про це повідомили в СБУ.

На Львівщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо громадянки однієї з країн Центральної Азії. За даними слідства, вона збирала інформацію про пункти базування та переміщення українських військових за допомогою відеореєстратора, встановленого у власному автомобілі.

Як встановило розслідування, спочатку жінка діяла у Києві, а згодом переїхала на захід України. Зібрані дані вона передавала через месенджер знайомому в Краснодарі, який працює на російські спецслужби.

У Полтавській області завершено досудове розслідування щодо двох місцевих жителів, які публікували координати блокпостів у регіоні. Для цього вони створили та адміністрували Viber-групи, де поширювали інформацію про геолокацію підрозділів Сил оборони.

Обох фігурантів затримали наприкінці січня цього року. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

Затриманим інкримінують поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану, перешкоджання законній діяльності Збройних сил та незаконне збирання і поширення конфіденційної інформації.

Усім фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.