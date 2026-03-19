На українсько-польському кордоні тестують 4 нові мобільні сканери

Чотири мобільні скануючі системи виробництва американської компанії Varex Imaging вже доставлені в Україну та працюють у пунктах пропуску в тестовому режимі. Їх використання забезпечить додаткові можливості для виявлення прихованих товарів, а відтак сприятиме протидії митним правопорушенням.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Обладнання компанії Varex Imaging Corporation використовується більш ніж у 150 країнах світу та цінується за високу надійність / Фото Держмитслужба

Як зазначили у відомстві, ключовою особливістю нових мобільних систем є інтегроване використання штучного інтелекту для аналізу зображень. Інноваційне програмне забезпечення автоматично виявляє потенційні ризики та аномалії, мінімізуючи вплив людського фактору та підвищує точність митного контролю.

Реклама

Реклама

Крім того, обладнання є універсальним і здатне ефективно сканувати як вантажні транспортні засоби, так і легкові автомобілі та мікроавтобуси, що дозволяє гнучко використовувати системи залежно від структури транспортного потоку.

Розгортання новітнього обладнання здійснено на стратегічно важливих ділянках українсько-польського кордону, а саме у пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Краківець». Водночас, після завершення реконструкційних робіт у пункті пропуску «Шегині» скануючу систему буде введено в експлуатацію і на цій ділянці. Постачання здійснено в межах Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

“Застосування мобільних скануючих систем дозволить прискорити процедури митного контролю та оформлення. Завдяки високій мобільності та швидкості сканування час на перевірку транспортних засобів значно скорочується, що сприятиме збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску, особливо в умовах підвищеного навантаження”, – зазначили у Держмитслужбі.