На Вінниччині батьки закопали тіло двомісячного немовляти на смітнику

На Вінниччині подружжя з Погребищенської громади повідомили про підозру після смерті їхньої двомісячної дитини. Замість викликати швидку батьки вивезли тіло немовляти за межі села і закопали біля сміттєзвалища.

За даними слідства, сім’я вже перебувала на обліку соціальних служб через неналежні умови проживання. Чоловік постійно пив і влаштовував домашнє насильство. Раніше трьох старших дітей жінки вже вилучали з родини через поганий догляд.

«Замість швидкої — смітник»: на Вінниччині батьків підозрюють у смерті дитини та приховуванні тіла / Фото Офіс генпрокурора

У липні 2025 року батьки залишили двомісячне немовля без нагляду на 5–6 годин, поки самі вживали алкоголь. Повернувшись, вони виявили, що дитина вже не дихає. Замість того, щоб викликати медиків, вони вирішили приховати трагедію: вивезли тіло і закопали його біля смітника, після чого втекли в іншу область.

Правоохоронці швидко встановили їхнє місцеперебування, ексгумували тіло дитини та призначили експертизи. Після допитів старших дітей подружжю в березні повідомили про підозру.

Їм інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків та залишення дитини в небезпеці, що призвело до смерті. Чоловікові додатково — катування дітей.

Наразі троє старших дітей перебувають у прийомній сім’ї. Прокуратура окремо перевіряє дії соціальних служб, які мали наглядати за родиною.

«Причиною цієї трагедії стала не фатальна випадковість, а байдужість і безвідповідальність найближчих дорослих. А ще — їхній цинізм, бо вони сподівалися приховати злочин і жити далі. Так не має бути. Закон має дати чітку оцінку їхнім діям», — заявив керівник Немирівської окружної прокуратури Дмитро Данилов.

Подружжя взято під варту без права застави.