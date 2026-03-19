        Кримінал

        У Слов’янську застрелили поліцейського

        Віктор Алєксєєв
        19 Березня 2026 13:18
        У Слов’янську під час перевірки документів невідомий відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок нападу загинув капітан поліції / Фото Нацполіція
        У Слов’янську під час перевірки документів невідомий відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок нападу загинув капітан поліції / Фото Нацполіція

        У Слов’янську під час перевірки документів невідомий відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок нападу загинув капітан поліції.

        Про це повідомили в Національній поліції.

        Подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції.

        Реклама
        Реклама

        Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

        Зловмисник втік, тривають заходи щодо його затримання. На місці події працюють усі профільні служби.


        Реклама
        Реклама

