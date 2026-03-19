У Слов’янську застрелили поліцейського

У Слов’янську під час перевірки документів невідомий відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок нападу загинув капітан поліції.

Про це повідомили в Національній поліції.

Подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції.

Реклама

Реклама

Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Зловмисник втік, тривають заходи щодо його затримання. На місці події працюють усі профільні служби.