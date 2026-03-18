        Кримінал

        На Полтавщині п’яний військовий намагався відібрати авто у цивільних та влаштував смертельну ДТП: вирок суду

        Галина Шподарева
        18 Березня 2026 17:37
        Hyundai Terracan у водоймі / Фото: ДБР
        Сержанта Національної гвардії України засудили до шести років позбавлення волі за смертельну ДТП та спробу незаконного заволодіння автомобілем. Подія сталася у серпні 2025 року на трасі Полтава — Кропивницький.

        Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

        Слідство встановило, що 24 серпня 2025 року сержант разом зі знайомим офіцером, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався зупинити автомобіль цивільних і заволодіти ним. Після відмови вони почали переслідувати транспортний засіб.

        Під час погоні на в’їзді до одного з населених пунктів Полтавського району водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та допустив перекидання автомобіля Hyundai Terracan у водойму.

        Унаслідок аварії пасажир — інший військовослужбовець — загинув на місці.

        Суд визнав обвинуваченого винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть, а також у незакінченому замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому призначено шість років позбавлення волі та заборонено керувати транспортними засобами протягом п’яти років.

        Наслідки ДТП за участі військового на Полтавщині / Фото: ДБР

