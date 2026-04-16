На Житомирщині п’яний водій влетів у дерево, загинула дитина

15 квітня, близько 21:10, у селі Наталії Житомирської області автомобіль Ford Mondeo вилетів із дороги та врізався в дерево. Внаслідок ДТП загинув 12-річний хлопчик.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

За попередніми даними, 26-річний водій Ford Mondeo не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і врізався в дерево. Дитина загинула на місці.

Інших пасажирів — жінку та малолітню дитину — госпіталізували. Водій не постраждав.

“На місці події було зафіксовано, що чоловік перебував за кермом у нетверезому стані (1,33 проміле). Відтак поліцейські затримали його у процесуальному порядку”, – розповіли в поліції.

Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.