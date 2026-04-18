Скандал у росії: блогерка заявила про страх у суспільстві та наростання невдоволення

У росії набирає резонансу відеозвернення блогерки Вікторії Боні, яка публічно розкритикувала ситуацію в країні. На цьому тлі рейтинги володимира путіна демонструють падіння вже шостий тиждень поспіль.

Про це пише The Guardian.

Вікторія Боня, яка здобула популярність після участі у реаліті-шоу «Дом-2», опублікувала 18-хвилинне відео в Instagram. У ньому вона заявила, що в росії накопичуються проблеми, які можуть вийти з-під контролю. Відео за кілька днів набрало понад 26 мільйонів переглядів і більш як 1,3 мільйона вподобань.

У зверненні блогерка заявила, що «люди бояться», а також перерахувала проблеми, які, за її словами, не наважуються озвучувати регіональні керівники. Серед них — повені в Дагестані, забруднення узбережжя Чорного моря нафтою, забій худоби в Сибіру, перебої з інтернетом і зростання цін та податків для малого бізнесу.

Вона також застерегла, що накопичене невдоволення може призвести до серйозних наслідків, якщо люди перестануть боятися влади.

У кремлі публічно відреагували на заяви блогерки та повідомили, що працюють над вирішенням озвучених проблем.

Водночас у відео Боня не критикувала безпосередньо путіна чи війну проти України. Це викликало припущення, що її звернення могло бути частиною ширшої комунікації влади перед парламентськими виборами, щоб продемонструвати увагу до суспільних настроїв.

Втім, політичні аналітики вважають, що виступ блогерки був спонтанним і відображає зростання невдоволення в російському суспільстві. Експерти також зазначають, що в країні посилюється «втома від війни», а владі дедалі складніше пояснювати економічні проблеми та обмеження, зокрема у сфері інтернету.

Колишній радник путіна Аббас Галямов заявив, що подібні звернення можуть залучити нову аудиторію до опозиційних настроїв, оскільки невдоволення зростає через підвищення цін, обмеження та вплив війни на повсякденне життя.

За даними соціологічних опитувань, рівень довіри та підтримки путіна знизився до найнижчих показників із початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Під час наради з урядом президент рф також визнав наявність економічних проблем і вимагав пояснень щодо уповільнення показників.

Крім того, невдоволення зростає і серед проросійських військових блогерів, які критикують повільний прогрес на фронті та значні втрати.