У росії заявили про удари дронів по нафтобазах і портах

У росії заявили про нові атаки безпілотників по промислових об’єктах у кількох регіонах. За даними місцевої влади, удари зачепили міста на Волзі та порт у Балтійському морі, повідомляє Reuters.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в порту Висоцьк, розташованому поблизу Санкт-Петербурга, сталася пожежа, яку вже ліквідували. У цьому порту розміщений термінал компанії «Лукойл», через який експортують мазут, нафту, дизельне паливо та вакуумний газойль.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаки на промислові об’єкти в містах Сизрань і Новокуйбишевськ. Йдеться про населені пункти приблизно за 1800 км на південний схід від Висоцька. Конкретні підприємства він не назвав, однак у обох містах розташовані нафтопереробні заводи, які раніше вже зазнавали ударів.

Окремо в Краснодарському краї повідомили про ліквідацію пожежі на нафтобазі в Тихорецьку, а також загоряння на нафтовому терміналі в порту Туапсе на Чорному морі, яке тривало з четверга.

За інформацією влади, обидві пожежі сталися внаслідок атак українських безпілотників.