        Події

        У росії заявили про удари дронів по нафтобазах і портах

        Віктор Алєксєєв
        18 Квітня 2026 13:21
        читать на русском →
        У Сизрані Самарської області внаслідок вибуху загорівся резервуарний парк Сизранського НПЗ / Фото ASTRA
        У росії заявили про нові атаки безпілотників по промислових об’єктах у кількох регіонах. За даними місцевої влади, удари зачепили міста на Волзі та порт у Балтійському морі, повідомляє Reuters.

        Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в порту Висоцьк, розташованому поблизу Санкт-Петербурга, сталася пожежа, яку вже ліквідували. У цьому порту розміщений термінал компанії «Лукойл», через який експортують мазут, нафту, дизельне паливо та вакуумний газойль.

        Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаки на промислові об’єкти в містах Сизрань і Новокуйбишевськ. Йдеться про населені пункти приблизно за 1800 км на південний схід від Висоцька. Конкретні підприємства він не назвав, однак у обох містах розташовані нафтопереробні заводи, які раніше вже зазнавали ударів.

        Реклама
        Реклама

        Окремо в Краснодарському краї повідомили про ліквідацію пожежі на нафтобазі в Тихорецьку, а також загоряння на нафтовому терміналі в порту Туапсе на Чорному морі, яке тривало з четверга.

        За інформацією влади, обидві пожежі сталися внаслідок атак українських безпілотників.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини