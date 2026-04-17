На Івано-Франківщині внаслідок ДТП перекинулася маршрутка: одна людина загинула, восьмеро травмовані

17 квітня, близько 12:40, у селі Тяпче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП за участі маршрутного мікроавтобуса. Унаслідок зіткнення загинув водій, восьмеро пасажирів дістали травми.
Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.
На автодорозі Н-10 не розминулися автомобілі Mazda CX-7 та мікроавтобус Mercedes Sprinter, який здійснював маршрутне перевезення “Івано-Франківськ — Львів”.
Від отриманих травм водій маршрутки загинув на місці події. Восьмеро пасажирів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.
На місці працюють поліцейські, медики та рятувальники.