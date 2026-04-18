Україна планує перевести фронтову логістику на роботизовані системи

Україна нарощує постачання наземних роботизованих комплексів для війська. У першому півріччі 2026 року планують законтрактувати 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками зустрічі з виробниками наземних роботизованих комплексів. За його словами, головне завдання — повністю закрити потреби фронту та прискорити постачання техніки у війська.

НРК виконують важливі функції на фронті, зокрема у логістиці та евакуації. Лише за березень військові здійснили понад 9 тисяч місій із використанням таких систем. У Міноборони ставлять за мету перевести 100% фронтової логістики на роботизовані комплекси.

Для прискорення постачання вже ухвалено низку рішень. Зокрема, розблоковано укладання контрактів навіть у разі зміни вартості продукції після податкових змін, які вплинули на частину НРК. Також синхронізовано фінансування та збільшено обсяг закупівель, а Агенція оборонних закупівель пришвидшила підписання контрактів.

Крім того, при Міністерстві оборони створюють центр компетенцій НРК, який разом із військовими та Генштабом має прискорити впровадження роботизованих систем і стати єдиною платформою для взаємодії з виробниками.

За даними міністра, вже укладено 19 контрактів на суму 11 млрд грн. Також змінюється підхід до планування: виробники отримуватимуть контракти на наступний рік заздалегідь, що дозволить прогнозувати виробництво.

НРК є одним із найдинамічніших напрямів оборонних технологій. Якщо на початку повномасштабної війни цей сектор фактично не існував, то нині він перетворився на ринок із понад 280 компаніями та 550 розробками, створеними за участі платформи Brave1. Для підтримки галузі вже видано 175 грантів.

Паралельно в Україні розвивають інші напрямки, зокрема інженерні комплекси для мінування і розмінування, бойові платформи, наземні дрони-камікадзе та автоматизовані турелі для протидії повітряним цілям.

Серед основних викликів виробники називають масштабування виробництва, стандартизацію, навчання персоналу, локалізацію компонентів та інтеграцію в бойові процеси. У Міноборони готують рішення для кожного з цих напрямів, щоб забезпечити стабільне постачання технологій на фронт.