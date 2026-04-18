Окупанти активізували штурми на сході та півдні: понад 50 атак за день

Від початку доби російські війська 54 рази атакували позиції Сил оборони України. Бої тривають на низці напрямків, частина зіткнень досі не завершена.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00 18 квітня.

Окупанти продовжують артилерійські обстріли прикордонних районів. На Сумщині під ударами опинилися Іскрисківщина, Товстодубове, Бачівськ, Рогізне, Кореньок, Сопич, Волфине, Кучерівка, Голишівське, Рижівка, Стукалівка, Будки, Прогрес і Козаче.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення, ворог здійснив 44 обстріли, один із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві спроби наступу в напрямку Новоплатонівки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог провів чотири штурми у бік Ставків та Лимана, два бої ще тривають.

На Слов’янському напрямку відбулося дві атаки поблизу Ямполя, на Краматорському — дві атаки в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Софіївки та у напрямку Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку окупанти 13 разів намагалися просунутися в районах Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Покровська, Гришиного, Котлиного, Удачного та у напрямках Шевченка, Білицького і Новопавлівки. Два бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські військові відбили три атаки в бік Калинівського, Вербового та Олександрограда. Авіаударів зазнали Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка та Федорівське, одне зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак у районах Святопетрівки, Староукраїнки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Прилук і Цвіткового. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів по Воздвижівці, Ніженці, Зірниці, Верхній Терсі, Чарівному та Любицькому.

На Оріхівському напрямку авіаударів зазнали Микільське, Юрківка та Зарічне.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався атакувати у напрямку Антонівського мосту, однак безуспішно.

На інших ділянках фронту суттєвих змін не зафіксовано. Українські війська продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.