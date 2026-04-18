Суд залишив довічне за вбивство двох дівчат у Києві: деталі справи

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про вбивство двох дівчат у столиці. Чоловік відбуватиме довічне ув’язнення, його спільниця отримала 13 років.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Злочин стався у січні 2020 року в орендованій квартирі на Подолі. Після виїзду орендарів власниця житла виявила на балконі у шафі тіла двох дівчат. Вони були зв’язані скотчем і мали численні ножові поранення.

Власниця житла виявила на балконі у шафі тіла двох дівчат / Фото Офіс Генпрокурора

Слідство встановило, що 34-річний чоловік завдав потерпілим 17 ножових ударів одній та 28 — іншій.

За даними правоохоронців, напередодні він познайомився з дівчатами біля супермаркету та запросив їх до квартири. За версією слідства, чоловік планував пограбування.

Засуджені раніше діяли за схожою схемою: орендували житло, запрошували туди людей і грабували їх. Перед вбивством у Святошинському районі Києва вони відібрали телефон у перехожого, здали його в ломбард і за отримані кошти винайняли квартиру.

Вбивця та його 19-річна спільниця / Фото Офіс Генпрокурора

Його 19-річна спільниця перебувала у квартирі під час злочину, допомагала прибрати кров, сховати тіла та розпорядилася речами загиблих. Суд визнав її співвиконавицею.

Під час судового розгляду обидва неодноразово змінювали покази та намагалися перекласти провину один на одного, однак ці версії не підтвердилися.

Апеляційний суд відхилив скаргу засудженого та залишив вирок без змін.