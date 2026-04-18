Іран знову оголосив про закриття Ормузької протоки

Іран заявив про повторне закриття Ормузької протоки після короткого періоду відновлення судноплавства. Прохід через стратегічний маршрут тепер можливий лише за дозволом іранської сторони.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на державні ЗМІ Ірану. За їхніми даними, протока перебуває під «жорстким контролем», а судноплавство фактично знову обмежене.

У заяві іранських військових зазначається, що протока «повернулася до попереднього стану» через відмову США скасувати морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Реклама

Реклама

Ормузька протока має ключове значення для світової торгівлі енергоносіями. Після початку американської атаки 28 лютого Іран вже оголошував про її фактичне закриття, уточнюючи, що прохід можливий лише за дозволом і не для суден, пов’язаних із США та Ізраїлем.

На практиці судноплавство було суттєво обмежене, що негативно вплинуло на світову економіку та спричинило зростання цін на енергоносії.

Напередодні Іран оголосив про відкриття протоки після початку 10-денного перемир’я між Ізраїлем і Ліваном. Президент США Дональд Трамп подякував Ірану за цей крок, однак заявив, що американська блокада суден, які заходять до іранських портів і виходять з них, залишатиметься чинною до досягнення домовленостей.

Уранці спостерігалося короткочасне пожвавлення руху суден — перше суттєве з початку війни, однак згодом Іран знову заявив про обмеження проходу через протоку.