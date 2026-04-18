На Вінниччині зіткнулися тепловоз і поїзд “Інтерсіті+”: пасажири не постраждали

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом «Інтерсіті+» сполученням Київ — Перемишль. Усі пасажири та працівники залізниці не постраждали.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За їхніми даними, у поїзді перебували 576 пасажирів. Після інциденту їх розмістили на станції, за ними вже прямує підмінний поїзд.

Реклама

Реклама

Залізничники збирають інформацію від пасажирів щодо запланованих пересадок та координують дії з прикордонною службою, щоб митно-прикордонні процедури відбулися максимально оперативно і затримка рейсу була мінімальною. Також ведуться перемовини з іншими залізничними операторами для збереження пересадок.

В Укрзалізниці зазначили, що інцидент буде детально розслідувано. На місце події вже виїхала команда компанії для надання допомоги та встановлення обставин зіткнення.