СБУ заявила про ураження кораблів і військових об’єктів у Криму

Служба безпеки України повідомила про проведення комплексної операції в тимчасово окупованому Криму. За її даними, уражено кілька військових кораблів і об’єкти інфраструктури російських сил.

Про це заявили в СБУ.

За інформацією спецслужби, бійці Центру спецоперацій «Альфа» уразили три військові кораблі рф — великий десантний корабель «Ямал», великий десантний корабель «Азов», а також ще один корабель невстановленого типу. Крім того, є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 «Грачонок».

Також повідомляється про пошкодження об’єктів військової інфраструктури. Зокрема, безпілотники СБУ уразили блок антен комунікаційної системи «Дельфін», радіолокаційну станцію МР-10М1 «Мис-М1» та резервуари з паливом на нафтобазі «Югторсан».

У СБУ зазначили, що подібні операції спрямовані на зниження боєздатності російського флоту та порушення логістики противника. Там також наголосили, що удари по військових об’єктах і критичній інфраструктурі мають накопичувальний ефект і впливають на здатність рф вести війну.