У Полтаві затримали прикордонника, який на смерть збив жінку

У Полтаві затримали військовослужбовця Держприкордонслужби, який 16 березня скоїв смертельну ДТП – виїхав на зустрічну смугу та збив на жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм постраждала померла.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, у понеділок, близько 21:00, прикордонник за кермом власного авто BMW 320, перебуваючи у відпустці, під’їжджаючи до пішохідного переходу, змінив напрямок руху та виїхав на зустрічну смугу.

“У цей момент дорогу переходила група людей. Автомобіль наїхав на жінку, яка йшла останньою. Від отриманих травм вона померла у машині швидкої допомоги”, – розповіли в ДБР.

За попередніми даними перевірки, водій був тверезим.

Прикордонника затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.