Системно катував і вбив 8-місячного пасинка: вітчиму призначили довічне

В Україні апеляційний суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, який жорстоко катував і вбив 8-місячного хлопчика на Кіровоградщині. Попередній вирок у 15 років ув’язнення скасували як занадто м’який.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, обвинувачений системно знущався з дитини: бив, кидав, гасив недопалки об шкіру та перевертав візок разом із немовлям.

Згідно з матеріалами справи, в один із днів чоловік у стані алкогольного сп’яніння кілька разів ударив хлопчика головою об стіну. Того ж дня дитина померла.

Реклама

Реклама

Експертиза встановила, що насильство було тривалим: на тілі зафіксували численні опіки, гематоми та садна. Під час розгляду справи обвинувачений не визнавав провини та намагався перекласти відповідальність на матір дитини.

Суд першої інстанції призначив 15 років ув’язнення, однак прокуратура подала апеляцію. У результаті апеляційний суд скасував вирок і призначив довічне позбавлення волі.