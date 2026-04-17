        В Україні запровадили “Кабінет слідчого” для пошуку зниклих безвісти

        Сергій Бордовський
        17 Квітня 2026 17:44
        "Кабінет слідчого" / Фото: МВС
        Міністерство внутрішніх справ разом із Національною поліцією запустили новий цифровий сервіс «Кабінет слідчого» для допомоги родинам зниклих безвісти. Він має спростити процес ідентифікації невстановлених осіб і пришвидшити пошук.

        Про це повідомили в МВС України. Новий модуль дозволяє отримати доступ до фотоматеріалів тіл невстановлених осіб і здійснювати пошук за визначеними фільтрами.

        У відомстві зазначили, що це дає змогу швидше опрацьовувати інформацію, скорочує час перегляду великої кількості матеріалів і спрощує процедуру для родичів. Також сервіс покращує взаємодію між слідчими та сім’ями зниклих.

        Доступ до «Кабінету слідчого» надається через спеціалізовані центри з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, які працюють при головних управліннях Нацполіції. Наразі сервіс доступний у 26 таких центрах по всій Україні.

        У МВС наголосили, що цифровізація цих процесів спрямована на підтримку родин і прискорення встановлення обставин зникнення людей.


