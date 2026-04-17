В Україні запровадили “Кабінет слідчого” для пошуку зниклих безвісти

Міністерство внутрішніх справ разом із Національною поліцією запустили новий цифровий сервіс «Кабінет слідчого» для допомоги родинам зниклих безвісти. Він має спростити процес ідентифікації невстановлених осіб і пришвидшити пошук.

Про це повідомили в МВС України. Новий модуль дозволяє отримати доступ до фотоматеріалів тіл невстановлених осіб і здійснювати пошук за визначеними фільтрами.

У відомстві зазначили, що це дає змогу швидше опрацьовувати інформацію, скорочує час перегляду великої кількості матеріалів і спрощує процедуру для родичів. Також сервіс покращує взаємодію між слідчими та сім’ями зниклих.

Доступ до «Кабінету слідчого» надається через спеціалізовані центри з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, які працюють при головних управліннях Нацполіції. Наразі сервіс доступний у 26 таких центрах по всій Україні.

У МВС наголосили, що цифровізація цих процесів спрямована на підтримку родин і прискорення встановлення обставин зникнення людей.