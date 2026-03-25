        Штрафи за паркування відтепер відображаються у “Дії”: сервіс працює у семи містах

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 13:13
        Штраф на неправильне паркування / Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
        В Україні штрафи за паркування почали відображатися в електронному кабінеті водія та застосунку “Дія”. У сервісах доступні постанови інспекторів і статус їх оплати.

        Про це повідомили в МВС.

        Раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними, через що водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови за паркування.

        Як повідомляє МВС, для вирішення цієї проблеми спільно з територіальними громадами та фахівцями ДП “Інфотех” було проведено технічні доопрацювання та налаштування сервісів.

        Наразі сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.

        У відомстві зазначають, що надалі сервіс буде розширено на інші міста.


        ТОП-новини

        Останні новини

