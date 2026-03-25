Штрафи за паркування відтепер відображаються у “Дії”: сервіс працює у семи містах

В Україні штрафи за паркування почали відображатися в електронному кабінеті водія та застосунку “Дія”. У сервісах доступні постанови інспекторів і статус їх оплати.

Про це повідомили в МВС.

Раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними, через що водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови за паркування.

Реклама

Реклама

Як повідомляє МВС, для вирішення цієї проблеми спільно з територіальними громадами та фахівцями ДП “Інфотех” було проведено технічні доопрацювання та налаштування сервісів.

Наразі сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.

У відомстві зазначають, що надалі сервіс буде розширено на інші міста.