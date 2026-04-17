Зеленський: Україна шукає антибалістику через ризики постачання ППО

Через війну в Ірані виникають ризики для постачання зброї в Україну. Водночас партнери Києва працюють над тим, щоб мінімізувати ці загрози.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Німеччина, Норвегія, Італія, Нідерланди та Швеція обговорюють із Україною питання забезпечення стійкості держави у весняно-літній період.

Президент наголосив, що на політичному та військовому рівнях щодня ведеться робота з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Україна, зокрема, шукає можливості отримання антибалістичних систем.

Реклама

Реклама

Також, за словами Зеленського, Україна рухається до створення власного виробництва засобів ППО разом із партнерами — йдеться про системи, ракети та інші компоненти. Він назвав це стратегічним завданням, яке має забезпечити захист країни на десятиліття.

Серед ключових гарантій безпеки Україна розглядає пакети озброєння, можливість власного виробництва та отримання ліцензій, а також розвиток промислової бази.