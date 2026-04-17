Стали відомі можливі кольори iPhone 18 Pro

У мережі з’явилися деталі щодо можливих кольорів iPhone 18 Pro, які Apple може представити у 2026 році. Основним новим відтінком може стати Dark Cherry — темний «вишневий» колір.

Про це повідомляє Macworld із посиланням на джерело, знайоме з ланцюгом постачання Apple. За даними видання, саме Dark Cherry розглядається як ключовий новий колір для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Крім нього, компанія тестує ще кілька варіантів: світло-блакитний (Light Blue), темно-сірий (Dark Gray) та сріблястий (Silver). Водночас остаточний набір кольорів може змінитися, оскільки пристрої ще не запущені у масове виробництво.

Реклама

Реклама

Також повідомляється, що Apple може відмовитися від попередніх кольорів, зокрема Cosmic Orange, який був у попередньому поколінні.

Окрім кольорів, джерела Macworld отримали доступ до CAD-рендерів нових моделей. За їхніми даними, iPhone 18 Pro та Pro Max збережуть загальний дизайн попередників, але отримають незначні зміни. Зокрема, очікується зменшення Dynamic Island, що дасть більше простору на екрані.

Серед інших змін — можливе зменшення зазору між скляною панеллю та блоком камер. Водночас остаточний дизайн ще може бути змінений.

Також у матеріалі згадується складний iPhone, який може отримати назву iPhone Ultra. За даними джерел, він матиме більш стримані кольори — сріблястий, білий та індиго — і буде значно тоншим за інші моделі.

Очікується, що iPhone 18 Pro, Pro Max і складний iPhone представлять у вересні 2026 року, хоча складна модель може надійти у продаж пізніше.