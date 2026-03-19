Організація виїзду за кордон за 11 тис. доларів: нардепка Марченко та її помічниця отримали по 2 роки

Вищий антикорупційний суд визнав винними народну депутатку України та її помічницю у справі про отримання 11,3 тисячі доларів за сприяння у перетині державного кордону. Обом призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Про це повідомили у САП.

З обставин справи випливає, що йдеться про депутатку від “Слуги народу” Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік.

Як повідомили у ВАКС, депутатку засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки. Її помічницю також визнано винуватою за цими статтями та призначено аналогічний термін ув’язнення з забороною обіймати посади в організаціях, пов’язаних з оформленням дозволів на виїзд з України, на три роки.

Суд встановив, що депутатка разом із помічницею за грошову винагороду обіцяли громадянам забезпечити рішення уповноважених осіб обласної військової адміністрації про дозвіл на виїзд за кордон, а також внесення даних до системи “Шлях”.

Слідство задокументувало два епізоди: отримання 6 000 доларів та 5 300 доларів за безперешкодний перетин кордону.

Вирок набере законної сили через 30 днів після проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.