У Харкові ліквідували схему виїзду за кордон: серед фігурантів військовий і громадянин РФ

У Харкові правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За свої послуги зловмисники вимагали до 20 тисяч євро.

Як повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, оперативники разом із військовою контррозвідкою СБУ та слідчими поліції Харківщини заблокували схему втечі чоловіків за кордон. До її організації причетні мешканці Запорізької області, серед яких військовий та громадянин РФ.

За даними слідства, фігуранти через оголошення в інтернеті шукали клієнтів, пропонуючи нібито консультаційні послуги з оформлення документів для виїзду. Насправді вони організовували нелегальний перетин державного кордону.

Зловмисники тривалий час переконували клієнтів у «надійності» схеми, розповідали про успішні випадки та нібито зв’язки з прикордонниками. Водночас вони не розкривали маршрути та країни призначення, пояснюючи це появою так званого «вікна можливостей».

В одному з випадків клієнту спочатку пропонували перелізти через паркан із колючим дротом, а згодом змінили план і повідомили про необхідність перетину річки, пообіцявши забезпечити гідрокостюм.

За свої послуги фігуранти вимагали 20 тисяч євро: спочатку просили перевести кошти на криптогаманець, а пізніше погодилися отримати готівку.

Після досягнення домовленостей одного з клієнтів зустріли у селищі Рогань та перевезли до Харкова, де відбулася передача грошей. Одразу після цього двох зловмисників затримали у процесуальному порядку.

Їм повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Ще один учасник схеми перебуває за кордоном, його дії будуть оцінені пізніше.