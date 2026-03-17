У Києві затримали інженерів, які допомагали РФ відновлювати НПЗ

У Києві затримали трьох співробітників проєктної компанії, які допомагали РФ відновлювати пошкоджені нафтопереробні заводи. За даними СБУ, вони розробляли технічну документацію для російських підприємств.

Як повідомили в Службі безпеки України, у столиці затримали керівника відділу та двох інженерів проєктної компанії, які використовували спеціалізоване програмне забезпечення для відновлення об’єктів нафтогазової галузі РФ.

У столиці затримали керівника відділу та двох інженерів проєктної компанії, які використовували спеціалізоване ПЗ для відновлення об’єктів нафтогазової галузі РФ / Фото СБУ

За даними слідства, фігуранти виконували замовлення інжинірингового підприємства держави-агресора, яке займається реконструкцією підсанкційних пошкоджених російських нафтопереробних заводів.

За грошову винагороду київські інженери розробляли проєктну документацію для ремонту технологічних систем і агрегатів на російських НПЗ. Для підготовки креслень, схем та технічних регламентів вони використовували сучасні ІТ-продукти.

Як встановили кіберфахівці СБУ, для зв’язку з російськими замовниками підозрювані використовували закриті чати у месенджерах та електронну пошту.

Правоохоронці задокументували їхню діяльність і затримали за місцями проживання. Під час обшуків вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.