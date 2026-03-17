Україна запускає Defense AI Center “A1” для впровадження ШІ у війську

Міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск Defense AI Center «A1», який стане першим центром впровадження штучного інтелекту у військових технологіях. Проєкт реалізують за підтримки уряду Великої Британії.

За словами Федорова, Міністерство оборони створює систему центрів компетенцій за ключовими напрямами сучасної війни — дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші. Їхнім завданням стане постійний аналіз поля бою, технологій і визначення наступних кроків розвитку.

Першим таким центром стане Defense AI Center «A1». Серед його основних функцій — аналіз бойових даних, прогнозування дій противника, розвиток автономних систем і створення нових інструментів управління.

У Міноборони зазначили, що центр дозволить швидше перетворювати бойовий досвід і дані з фронту на технологічні рішення, а також прискорювати впровадження інновацій у військах.

Федоров наголосив, що AI-рішення мають стати частиною кожного домену сучасної війни — від розвідки до управління. За його словами, мета України — створити найефективнішу оборонну систему Європи та армію нового покоління, яка базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі.