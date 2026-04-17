        РФ готується суттєво збільшити кількість масованих атак: Сибіга озвучив дані розвідки

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 13:24
        Дим після вибухів у Києві / Фото: Reuters
        Росія готується до проведення масованих атак по Україні до семи разів на місяць. Про це свідчать дані української розвідки.

        Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Інтерфакс-Україна.

        За його словами, збільшити інтенсивність обстрілів росіяни готуються найближчим часом.

        “У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць”, – сказав міністр.

        Водночас Сибіга зазначив, що українська протиповітряна оборона наразі знищує до 90% повітряних цілей під час таких атак.


