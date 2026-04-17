        ССО вдарили по базі “Рубікон” під Маріуполем: відео

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 12:50
        Кадр із відео атаки на базу російського центру безпілотних технологій "Рубікон" / Скриншот
        У ніч проти 17 квітня Сили спеціальних операцій уразили логістичну базу російського центру безпілотних технологій “Рубікон” в окупованому Мангуші на Донеччині. На місці зафіксовано вибухи та масштабні пожежі.

        Про це повідомили в Силах спецоперацій.

        Удари по об’єктах противника завдали дрони підрозділів Middle-strike ССО. За наявною інформацією, ціллю була база, яка забезпечує діяльність російських безпілотних систем.

        Зазначається, що центр “Рубікон” використовує проти Сил оборони України широкий спектр ударних і розвідувальних дронів, зокрема FPV-дрони, “Молнії”, “Ланцети”, а також безпілотники ZALA, “Орлан”, SuperCam і морські дрони.

        “Ураження та знищення логістичних центрів противника суттєво знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України”, – йдеться в повідомленні.


